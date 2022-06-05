高雄小港分局員警從今年1月1日至5月31日止，共計取締酒後駕車違規344件，其中汽車佔了39件、機車217件、電動自行車就高達88件，件數是汽車的2倍多。警方也做出分析，主要為移工及長輩居多，在修法正式上路前，警方也會加強取締。

根據小港警分局統計，今年1月1日至5月31日止，共計取締酒後駕車違規344件，平均每天就抓超過2件，其中汽車佔了39件、機車有217件、值得注意的是電動自行車就有88件，件數是汽車的2倍多。

分析小港地區主要會騎乘電動自行車多為移工及長輩代步工具，人數越來越多，取締酒駕案件也跟著越來越多。由於電動自行車沒掛牌、不需要駕照，違規時難以取締，警方也嘆成了大問題。

依現行法規慢車施測超標將罰新臺幣600至1200元，若拒測則將處罰2400元。但目前立法院三讀通過《道路交通管理處罰條例》修正案，將無牌照電動二輪車明確定義為「微型電動二輪車」，酒駕提高到可處2400元罰鍰，拒測也提高至4800元，移置保管車輛。在新法未上路前，警方也強調會持續加強取締。

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