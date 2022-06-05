中信兄弟林丞軒3日迎來生涯初登板，後援1局、投出2次三振無失分，賽後他也收到二軍投手教練王建民傳來的訊息，「他說看到我上場投球很感動也很興奮，希望我能好好享受這一切，接下來就是完成教練交付的任務，每一場都盡全力去投。」

現年28歲的林丞軒在2018年投入季中選秀，被兄弟在第7輪選中，但他進職棒後受到腰傷影響，近3年都在與傷勢奮戰，二軍出賽數也不多，今年兄弟牛棚表現不甚理想，他在5月24日獲得上一軍的機會。

在一軍等了11天後，林丞軒終於在3日獲得上場機會，生涯首度踏上洲際主場，但林丞軒卻笑說是很陌生的感覺，「大家都說這是我們的主場，但這是我一軍第一次，但現在已經開始慢慢習慣。」

回顧自己的初登板，林丞軒直到抓下1個出局數後才比較冷靜下來，他說：「8局時雞哥（林恩宇）就有跟我說，回顧自己過去的訓練、這3年的辛苦，就是在等機會上去投球，上去投球真的很興奮、很開心。」

受到腰傷所苦的這段時間，林丞軒仍努力訓練「過程中很艱難，訓練上、身體上的種種辛苦累積太多。」賽後他也收到王建民的訊息，「他跟我說，他每一場比賽都有在看，很期待我上去投，他說看到我上場很感動也很興奮，叫我要好好享受這一切，繼續加油、努力。其實他對每個選手都很栽培，剛好我們都是有碰到受傷，叫我要堅持下去。」