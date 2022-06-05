澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）預定今（5）天啟程前往印尼，將訪問首都雅加達，並與印尼總統佐科威（Joko Widodo）會談。艾班尼斯行前表示，他當選僅兩週就訪問印尼，展現澳洲新政府致力於更專注東南亞之際，對澳洲與印尼關係的重視程度。

路透社報導，此行代表團還將包括澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）等人。艾班尼斯在伯斯告訴記者：「這場由非常高級別的代表團進行的訪問行程，向印尼朋友彰顯我們對這段關係的重視。」

艾班尼斯說：「我的政府決心在整個印太地區建立更好的關係，這就是為什麼你們這麼快就看到，我們讓外長黃英賢在太平洋地區進行了2次訪問。」

這趟印尼行將是艾班尼斯就任後的第2次出國訪問，他在5月底前往日本東京，出席四方安全對話（Quad）高峰會。

路透社指出，艾班尼斯領導的勞工黨政府，更致力加強和東南亞的關係及氣候變遷議題，這是對其太平洋鄰國非常重要的議題。

近期，中國和澳洲都尋求在太平洋地區提高影響力，中國設法與太平洋島國達成安全協定，中澳關係持續緊張。黃英賢和中國外長王毅最近較勁般地頻頻訪問太平洋島國。

出生在馬來西亞的黃英賢是澳洲史上首位在海外出生的外長，她曾在與印尼等東南亞鄰國關係較密切的勞工黨政府任職。