北市南港區市民大道8段5日下午發生一起汽車、機車交通事故，一輛小貨卡行經路口，疑要左轉往北方向，與一輛機車發生碰撞，導致機車以及騎士卡在貨卡車底，騎士第一時間沒有呼吸心跳，經搶救恢復生命跡象，現仍在醫院救治中。
吳姓貨卡駕駛，行駛在市民大道8段西往東方向，與對向東往西方向的林姓機車騎士發生碰撞，導致林男傷勢嚴重，而貨卡吳姓駕駛並無受傷，車頭凹陷，所幸林男經醫護人員救治恢復心跳，初判騎士有頭部外傷、大腿骨折，現正因昏迷送醫治療中。
警方表示，吳姓貨卡司機酒測值0，另外機車騎士送醫抽血檢測中。
北市南港區市民大道8段5日下午發生一起汽車、機車交通事故，一輛小貨卡行經路口，疑要左轉往北方向，與一輛機車發生碰撞，導致機車以及騎士卡在貨卡車底，騎士第一時間沒有呼吸心跳，經搶救恢復生命跡象，現仍在醫院救治中。
吳姓貨卡駕駛，行駛在市民大道8段西往東方向，與對向東往西方向的林姓機車騎士發生碰撞，導致林男傷勢嚴重，而貨卡吳姓駕駛並無受傷，車頭凹陷，所幸林男經醫護人員救治恢復心跳，初判騎士有頭部外傷、大腿骨折，現正因昏迷送醫治療中。
警方表示，吳姓貨卡司機酒測值0，另外機車騎士送醫抽血檢測中。
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