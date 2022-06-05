「火化之亂」犯眾怒，指揮官陳時中今亮出公文滅火反擊指稱，確診遺體的火化規定從109年1月15日到現在都沒變，可能是大家有所誤解。國民黨高市黨部副主委狠酸，「時鐘」壞了欠修理？此刻校正回歸合理嗎？

曹桓榮提到，死亡確診者過去都是在24小時內火化，迄今火化上千具，不少親人忍著痛失家人的悲痛，甚至因被居隔見不到最後一面，心中抱著巨大遺憾，只能接受天人永隔的事實。

曹桓榮怒批，陳時中今天大動作亮出公文滅火，強調沒有要求24小時內必須火化確診者遺體。然而，遺體已經燒了2年多了，陳時中此時此刻才跳出來解釋，試問是「時鐘」壞了？欠人修理嗎？

他認為，陳時中及蔡政府眼見「火化之亂」燎原，燒到一發不可收拾，難道就要睜眼說瞎話？強拗、硬辨嗎？還是說陳時中的時間觀念錯了，燒了2年多，現在才又要「校正回歸」嗎？

「無能的官員比貪官更恐怖，不僅對不起那些往生確診者的家屬，更罔顧人倫常理！」曹桓榮直說，陳時中內心可能「抗拒」不想當部長，一心只想著選舉；而這一連串荒腔走板的錯誤政策，釀成一齣齣「官僚殺人」的悲劇。

最後，曹桓榮也祈求上蒼、天佑台灣，希望儘速脫離疫情高原期，不要再有更多無辜的生命隕落。