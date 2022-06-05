台東縣於2020年1月1日起實施全國首創滿40歲即可接受免費乳房X光攝影，費用由縣府全額補助，截至今年5月底，共有3462位40歲以上女性完成檢查，台東縣饒慶鈴以自己曾是乳癌患者的經驗為例，呼籲年滿40歲女性踴躍篩檢。

饒慶鈴以自身曾是乳癌患者，但慶幸能夠早期發現早期治療，並完全治癒的經驗，因此，心中無時無刻都以如何提升保護女性朋友的健康為念，上任後指示衛生局研議，將女性免費乳房攝影由45歲提前至40歲，凡設籍於台東縣之婦女，每人每2年1次，費用全額由縣府負擔。

饒慶鈴十分關心醫療及婦女健康，於2020年且爭取花東基金打造全新數位乳房攝影子宮頸抹片巡迴車，截至今年5月底，共有3462位40歲以上女性完成檢查，其中，40到44歲女性有661人 ，疑似異常個案268位，6案確診為乳癌，因早期發現即時開刀治療，術後情況良好。

台東縣衛生局指出，因乳癌發生有年齡層下降趨勢，台東縣從2020年即首創全國，推動乳房攝影檢查提前從40歲開始，2年來縣內共有2801位40到44歲女性完成檢查，涵蓋率達到此年齡層的30％，共發現異常有214位，其中確診為乳癌者5位，均是無症狀以早期發現為主，透過在地化治療機制，節省金錢花費及交通往返時間，現均治療完成並持續追蹤。

原舊巡迴車使用逾10年，外觀及設備老舊，縣府積極爭取花東基金經費打造全新數位乳房攝影子宮頸抹片巡迴車，配備了與台大、成大等醫學中心等級的數位乳房攝影儀器，全新乳房攝影巡迴車已投入全縣各鄉鎮偏遠地區巡迴篩檢，5月前往綠島鄉為島上女性居民服務，深受婦女朋友好評。