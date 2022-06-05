頭前溪是新竹地區民生用水來源之一，環保署每月水質監測結果，頭前溪在全國都是名列前茅，環保局並在頭前溪、鳳山溪、新豐溪及鹿寮坑溪設置固定式水質感測器，預計7月中旬即可透過雲端科技平台，即時掌握水質變化，確保重點管理河川的水質。

縣長楊文科表示，環保署每月都會定期監測頭前溪流域水質，RPI（河川汙染指數）平均達1.09，屬「未（稍）汙染程度」，在全國26條中央轄管河川排名不是第1就是第2名，檢測結果均符合飲用水源水質標準，縣府也會持續監測轄內河川，為大新竹地區民眾做好水質把關的工作。

環保局長朱振群指出，為維護河川水質，該局購置10組移動式水質感測器，視稽查汙染目標放置在重要河段或事業放流口，進行24小時連續監控，水體一旦出現異常數據，環保人員就會趕至現場了解。

朱振群說，今年並啟動河川水質自動監測計畫，在重點管理河川頭前溪、鳳山溪、新豐溪及鹿寮坑溪，分別在興隆大橋、寶石橋、南華橋、振興橋及鹿寮坑溪鐵橋等5處架設固定式水質感測器。

這項最新的河川水質自動監測系統，是採傳訊紀錄主機與水質分析儀分離式設計，感測電極直接接觸水體，能監測水質PH值、導電度、溫度、溶氧量、化學需氧量、氨氮及懸浮固體等，監測項目還可以視需求進行擴充。

水質監測資料由紀錄主機透過4G無線傳訊，傳數據至雲端資料平台，如發生突發狀況無法連線時，主機可立即將資料儲存，通訊恢復後會自動補傳資料，避免資料遺失及智慧監控。

朱振群指出，固定式水質感測器目前已進行測試階段，預計7月中旬前完成監測網頁，將能透過雲端科技平台，從遠端即時掌握水質變化，民眾也能從監測網頁查詢各站點監測數據。