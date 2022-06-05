感染Omicron常見症狀包括喉嚨痛、咳嗽等，不過一名女網友表示，解隔第2天身體莫名長滿蕁麻疹，且擦藥後症狀也不見好轉，讓她相當崩潰，發文求助網友該如何是好，有過來人提到，很可能是免疫力下降造成的，建議趕快去皮膚科就醫。

一名女網友3日在臉書社團「確診者有話要說」發文表示，解隔第2天忽然全身莫名發癢，仔細觀察後才發現身體竟長滿蕁麻疹，她也透露，確診期間都沒有發生類似狀況，是自快篩陰性後才開始的，且症狀反覆，但幾乎是照三餐出現。

她也提到，擦了藥局買的蕁麻疹藥膏後，症狀也沒有好轉，讓她相當崩潰，「有人情況跟我一樣的嗎？怎麼緩解的？現在四肢身上都有，快癢死了」。

貼文一出，釣出不少有相同困擾的苦主，「我跟你一樣，目前一直吞過敏藥控制」、「我也是，手腳的關節處超級癢」、「我5月3日確診，確診前一個禮拜也長蕁麻疹，確診期間反而沒長，確診後2個多禮拜又開始長」、「我確診康復後皮膚狀況也變得很差，動不動就皮膚過敏」。

也有過來人建議，「可能是免疫力下降造成的，快去看皮膚科拿藥吃」、「擦的藥膏沒有用就要吃口服抗組織胺，也要回想一下吃到什麼東西，最好先避開，這個病毒好像會讓原本不會過敏的東西突然過敏」、「去醫院掛急診打抗過敏針劑，過敏不舒服一針搞定」。

根據《潮健康》報導，台大醫院內科加護病房暨呼吸照護中心主任醫師古世基表示，「感染新冠病毒後可能增加誘發過敏的風險」，去年Delta病毒株流行期間，就發現染疫後可能引發「免疫風暴」，使部分確診者突然出現皮膚、鼻子過敏等疾病，尤其本身有自體免疫疾病如紅斑性狼瘡、類風濕性關節炎的患者，染疫後症狀會更加難以控制。