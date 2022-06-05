金門今天新增97名確診，最新疫情狀況之一。（縣府提供）

金門今天新增97名確診，最新疫情狀況之二。（縣府提供）

金門今（5）日新增97名確診者，並再增1名93歲長者死亡個案。縣府表示，兒童BNT疫苗周一起在部立金門醫院和5個衛生所接受預約，請家長多加留意。

縣府說明，金門今天新增97例，確診累計2718例，目前收治中52例，其中無症狀或輕症40例、中症10例、重症2例；確診者居家照護663例。另經衛生局疫調，密切接觸者新增匡列居家隔離者105人，目前居家隔離343人，解除居家隔離184人。

縣府指出，新增1例死亡個案，為93歲長者，有腦中風、高血壓、心律不整病史，未接種疫苗。4月20日因病住院，5月24日確診，經治療後，仍不幸於昨（4）日辭世。

至6月4日，兒童BNT疫苗累計接種人數為3171人，加計莫德納實際接種人數564人，縣內國小以下兒童計3735人接種第一劑疫苗，覆蓋率已達76.52％。

周一（6日）起，部立金門醫院及5個衛生所接受兒童BNT疫苗接種，尙未施打兒童家長可向上述院所預約，同時下周國高中學生追加劑（即第三劑）也規劃入校施打，以提高疫苗覆蓋率及提升保護力。