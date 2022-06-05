孟加拉東南部希塔昆達（Sitakunda）一座貨櫃倉庫4日晚間不明原因起火，引發倉庫內裝有化學品的容器爆炸，現場包括消防員、警員、記者、倉庫工人受到波及，已知有38人死亡、300多人受傷；部分傷者傷勢嚴重，死亡人數恐增加。

法新社報導，地區首席醫療官周德里（Elias Chowdhury）表示，傷者緊急送往當地各家醫院，休假中的醫生都被陸續召回，目前約有20人情況危急，身上燒傷面積達6成至9成，估計死亡人數會再增加，尤其「一些當時在現場連線的記者都還沒納入」。一名協助救難的志願者說：「裡面還有屍體，我看到8或10具屍體。」

吉大港地區行政首長拉曼（Mominur Rahman）表示，火勢大抵受到控制，但部分貨櫃裝有包括過氧化氫的化學物品，因此「仍有零星火勢」，消防人員正設法撲滅。他並說，軍方已向倉庫部署250名士兵，用沙袋防止化學品流入海中。

吉大港警察局長霍森（Anwar Hossain）指出，5名消防員不幸殉職，傷者包括至少40名消防員和10名警員。

希塔昆達距孟加拉主要港市吉大港約40公里，起火的這座私人貨櫃倉庫占地30公畝，員工約600人，逾4000個貨櫃裝有價值數百萬美元的成衣，準備輸往西方零售業者。

孟加拉約1000 億美元的出口貿易額中，有9成經吉大港港口輸出，供應給包括H＆M、沃爾瑪等成衣業者。去年底全球經濟從疫情中復甦，當地出貨量在過去5個月增長4成以上。

孟加拉安全法規執行不力，火災事故時有所聞；去年7月首都達卡（Dhaka） 郊區一座大型食品加工廠發生大火，就奪走54條人命。