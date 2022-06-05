黑嘉嘉被日媒譽為「千年一遇美女棋士」，向來走優雅氣質路線的她，昨(4日)穿著一身運動勁裝，難得露出纖細蠻腰及驚人馬甲線，引來網友瘋狂按讚；畫面中她還展現超軟Q筋骨，雙手抓住器材做出縱向「一字馬」的劈腿動作，連徐若瑄都好奇問：「Oh dear 這是什麼啊？」。

黑嘉嘉昨(4日)在IG發文說：「祝大家端午節快樂，吃完粽子不要忘記運動一下喔」，她的運動姿勢引來不少粉絲詢問，她親解：「這個運動叫做禪柔～」，網友們驚嘆她的柔軟度，笑稱看到她劈腿，腿筋都開始痛了，並誇她的馬甲線和腹肌厲害，大讚不同風格的黑嘉嘉依然很正。

黑嘉嘉上(5)月26日剛過28歲生日，引來許多好友、粉絲祝賀外，YouTuber飽妮近日幫她補慶生，並PO出黑嘉嘉與阿部瑪利亞的合照，只見兩人同樣身穿黑色衣服，對著鏡頭擺出甜美笑容，精緻五官加上超萌表情瞬間電暈網友。其實兩大女神過去就曾被網友比較，在PTT上問：「 黑嘉嘉、阿部瑪利亞跟你媽同時落水，先救誰？」，鄉民熱議直呼：「小孩子才做選擇」、「我媽會游泳」兩人不論美貌或人氣都不分軒輊。

黑嘉嘉(左)近日與阿部瑪利亞(右)一起慶生，超高顏值組合立刻成為熱議嬌點。（圖／取自IG）

黑嘉嘉近期在YouTube與網友一起觀賞經典日本動畫《棋靈王》，在看到主角佐為遭對手偷棋作弊時，怒稱對方是「不配擁有姓名的棋師」；但即使在生氣，嘉嘉還是全程面帶微笑、語氣輕柔，勸諫網友和高手棋友對決一定要保持冷靜，讓粉絲忍不住稱讚：「嘉嘉連生氣都好溫柔」。