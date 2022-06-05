有名人妻在男用廁所小便斗驚見「狂射畫面」，大笑老公還沒脫褲子已全身溼透了。（翻攝自臉書爆廢公社）

男生在外上廁所，真的要多注意！有名人妻在臉書分享1段影片，她表示老公在外上廁所，還沒有把褲子脫下，竟然已經全身溼透了；從影片中可見某公廁男用廁所內的小便斗，不知道什麼原因，原本要清洗尿漬的清水，竟然往前「直射」，強力的水柱甚至射到對面廁所門上，網友也笑歪表示「比誰射的遠，全世界的男性都輸了」。

一名人妻在臉書社團「爆廢公社」發文，並上傳1段11秒影片，影片中是在某公廁男用廁所內，某小便斗不知道什麼原因，原是要清洗小便斗尿漬的清水，竟直接朝人的方向「直射」，其強力的水柱，還噴到前方的廁所門上，散出水花，誇張的狀況，讓原PO邊拍邊狂笑，在貼文寫下「老公褲子還沒脱就全身濕」。

有名人妻在男用廁所小便斗驚見「狂射畫面」，大笑老公還沒脫褲子已全身溼透了。（翻攝自臉書爆廢公社）

影片一出，網友紛紛留言表示「就比比看，哪個噴射力道較強」、「讓你看看，什麼叫尿尿」、「小便斗的逆襲」、「比誰射的遠，全世界的男性都輸了」、「以其人之道還治其人之身」、「反射的後座力真強」、「忍耐很久了」、「來呀，互相傷害啊」、「免治小便斗，沒想到真的研發出來了」。