台南北門井仔腳鹽田海堤旁「鎮海將軍廟」，裡面拜的是「豬母娘娘」。(劉秀芬攝)

豬母娘娘神尊原本未穿神衣。(王靖仁提供／劉秀芬台南傳真)

台南北門井仔腳鹽田海堤旁有間小祠堂「鎮海將軍廟」，裡面拜的是「豬母娘娘」，4月間一名信徒到廟裡祭拜，發現「豬母娘娘」神尊竟沒有穿神衣，因此發願要幫忙製作，委請神衣製作專家陳良考幫忙，「豬母娘娘」對神衣很講究，神衣底色、花紋、要綉幾隻鳳都很有主見，要穿的漂漂亮亮，還要戴神帽。

鎮海將軍廟豬母娘娘的由來，相傳是日據時期，有1頭懷孕母豬在當地溺斃後，地方傳出船難等不平靜事件，經請示庄內英靈宮，也就是現在的興安宮紀府千歲，指示建祠、雕像奉祀，地方即可平靜。

庄民聽從王爺諭示建廟，以西遊記豬八戒外型雕塑豬頭人身雕像，紀府千歲賜名鎮海大將軍，但庄民習慣稱為八戒娘，豬母娘娘，不僅守護漁村、求姻緣也很靈驗。

庄內大廟興安宮主委洪鶴年說，豬母娘娘聲名遠播，採訪日多，2008年神尊被偷走找不到，2011年只好重雕1尊。今年4月間，南鯤鯓代天府公關組長陳思妤造訪，發願要替豬母娘娘做一套神衣，也獲得紀府千歲同意，並且答應農曆5月紀府千歲聖誕到代天府上香時，帶豬母娘娘隨行。

陳良考接獲任務後，馬上到廟裡博杯請示豬母娘娘的意見。陳良考說，一般神衣製作多參考神明的屬性，例如王爺與媽祖各有不同，但豬母娘娘屬性比較特別，因此他現場畫了一套神衣請示，沒想到豬母娘娘對神衣很有主見。

陳良考說，原本神衣只設計2隻鳳，但娘娘指定要綉3隻，搭配圖案不要牡丹，要用梅花，其他圖案則要符合鎮海將軍形象，例如魚蝦貝類，衣服的底色不要粉色、紅色，而是要用橘色。此外，娘娘也要求要戴媽祖帽，而且上頭鳳飾要從3隻增到5隻。

豬母娘娘頭上有一條類似孫悟空頭上的緊箍圈，原本是興安宮主祀的紀府千歲「給予成神，也給予約束」的意思。陳良考擔心帽子會蓋住緊箍圈，沒想到娘娘說，已經問過千歲爺，沒有問題。

為了趕上今年6月11日興安宮紀府千歲至南鯤鯓代天府、蚵寮保安宮進香日子，陳良考趕工把神衣做好，1日由洪鶴年將豬母娘娘請到興安宮正式換裝，並暫時安奉在興安宮，不少信徒也都趕來觀看，百年來3年1科的進香活動，豬母娘娘首次得以穿上新衣隨行，都覺得十分有意義。