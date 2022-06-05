蘇花改車多車速較慢，圖為崇德段車輛明顯增加。（新城警分局提供）

端午節連續假期第3天收假日，蘇花路廊北返車潮於上午11時起湧現，每小時交通量約維持900至1100輛。截至下午3時為止，蘇花路廊花蓮北上往宜蘭方向，車流量約6973輛，北上沿線車多速度緩慢；花蓮新城警分局加派員警到蘇花改（台9線）145公里處實施管制，員警頂著豔陽指揮交通，希望加速路況順暢。

公路總局第四區養護工程處表示，目前蘇花路廊部分北上路段有車多速緩情形，包括蘇花改和平端至谷風隧道南口、仁水隧道北口至中仁隧道南口、台9線三棧路段至崇德路段，請用路人行經上述路段保持耐心循序漸進。

預估今日蘇花路廊北上方向車流量尚餘約5000餘輛；另在旅行時間方面，崇德至蘇澳經台9線蘇花改北上旅行時間約91分，經台9丁線旅行時間約104分，建議花蓮往宜蘭經蘇花路廊北上之用路人可使用蘇花改路段，以節省旅行時間。

端午收假日，根據新城警分局表示，今日中午台9線車潮慢慢增加，下午2時在崇德管制站已能明顯看到斷斷續續的北返車潮，接近3時許台9線145公里處與克尼布東路口出現大量車潮，分局線上機車巡邏警力發現後立即回報，隨即加派警力到場疏導交通，並以三角錐暫時封閉槽化道，讓車輛往台9線主線道依照號誌燈行駛，員警現場則以手勢指引疏導車流，防止民眾為了搶快而有違規行為。

再次提醒用路人，端午連假已逐漸進入尾聲，車輛上路前先確認車況，進入隧道記得打開大燈及警廣FM101.3頻道，並注意電子看板(CMS)及車道管制燈號(LCS)訊息，並且避免因疲勞駕駛危及安全。