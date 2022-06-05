羽翼漸豐的黑冠麻鷺幼鳥，索食行為非常粗暴瘋狂。（莊哲權攝）

羽翼漸豐的黑冠麻鷺幼鳥，索食行為非常粗暴瘋狂。（莊哲權攝）

羽翼漸豐的黑冠麻鷺幼鳥，索食行為非常粗暴瘋狂。（莊哲權攝）

羽翼漸豐的黑冠麻鷺幼鳥，索食行為非常粗暴瘋狂。（莊哲權攝）

天下父母心！台東知本溼地1對黑冠麻鷺築巢育雛，現場觀察的郭姓鳥友說，幼鳥索食時為了拔得頭香，行為非常粗暴，簡直是在霸凌父母，讓親鳥每次餵食時，都好像在上演劫後餘生的驚悚片，但是親鳥從未退縮，顯現親情的偉大。

台東郭姓鳥友在知本溼地記錄到1處黑冠麻鷺巢位，4隻幼鳥已經羽翼漸豐，夏日午后，本來意興闌珊地擠在巢內，一看到親鳥的身影，馬上精神為之一振，並且箭頭一致地朝向親鳥，等親鳥一到巢位，為了搶奪食物的幼鳥爭先恐後，窮凶惡極地狂啄親鳥的嘴部及臉部，幾乎要把鳥爸媽的頭給生吞下去，鳥友形容「簡直是在打劫」。

鳥友說，面對這群小惡魔的需索無度，親鳥每次餵食都好像在上演災難驚悚片，經過孩子們一番「霸凌」後，好不容易脫身的親鳥滿臉驚恐，而似乎永遠吃不飽的幼鳥仍不肯善罷甘休，繼續伸長脖子以尖尖的嘴喙猛啄剛打完1場戰爭的親鳥，在鳥爸、鳥媽辛勞、無畏的哺育後，4隻幼鳥都已平安長大離巢。

鳥友表示，鷺科雛鳥慢慢長大後索食行為會愈來愈粗暴，親鳥先將食物吞到嗉囊暫存，回到巢區再吐出餵食幼鳥，所以必須把嘴插進雛鳥口中，而巢內的幼鳥為求生存，無不爭先恐後，經常搶到頭香的幼鳥長得最快，也最早離巢，動作較慢的幼鳥體質較弱，也較晚離巢，有的甚至夭折。

鳥友說，黑冠麻鷺早年族群量少，被歸類為稀有鳥類，但是這幾年族群擴大，在公園、校園裡常見牠們的蹤影，因為不太怕人，而且動作緩慢，有「大笨鳥」的封號。