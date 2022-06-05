富邦悍將捕手戴培峰4日獲得生涯首次故意四壞球保送，第一時間還以為是自己記錯球數，獲得「禮遇」當下被轉播鏡頭捕捉到充滿疑惑的臉，「那時我就轉過去看古久保（健二），想說怎麼保送我，他就跟我比一個哭哭的手勢。」

戴培峰近期攻守兩端都有亮眼成績，近7場比賽中有6場比賽有敲安，昨天更是單場雙安演出，守備端也有盜壘阻殺表現，也讓他在8局下2出局二壘有人時，獲得職業生涯首次故意四壞球。

「沒想到自己會被敬遠。」戴培峰還原當時情況，「那時候本來以為我記錯球數，怎麼3壞球而已裁判卻比保送的手勢，才想到是故意四壞。我就轉過去看古久保，他就對我比了個哭哭的手勢。」

回想自己過去打球生涯是否也有獲得這樣的「禮遇」？戴培峰想了想說：「上一次應該是國小了吧！高中應該都沒有，會忘記被故意四壞後要幹嘛。」

昨天與羅力搭配繳出好投，賽後總教練丘昌榮、羅力都對戴培峰給予肯定，羅力更用「Atta Boy！（好樣的）」誇獎他，說他是球商很高的捕手。

戴培峰則把功勞歸於投手本身，他說：「他自己是控球很好的投手，賽前我們針對投球策略討論了很久，但也要他能控制好才能做到，他說到都能做到，5局滿壘的危機也處理得很好。」

昨天在比賽中，也被捕捉到戴培峰被主審紀華文「打屁股」的畫面，他說：「我覺得他這場判得很準，就有跟主審說：『老師你怎麼今天判這麼準？羅力投這麼漂亮都偷不到好球。』他說不會被我騙，想要再挑戰他，就被打了。」