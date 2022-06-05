「帝爺公蛇」挺直身軀準備低頭向神明參拜，模樣令人稱奇。（廟方人員提供／張妍溱南投傳真）

「帝爺公蛇」挺直身軀低頭向神明參拜，模樣令人稱奇。（廟方人員提供／張妍溱南投傳真）

供奉玄天上帝（帝爺公）的南投縣名間鄉天受宮，每年端午節期間，就有靈蛇來造訪，被稱為「帝爺公蛇」的大頭蛇，連43年現身造訪宮廟、且不缺席，今年端午節適逢中南部疫情高峰，「帝爺公蛇」遂提前在節日前3天造訪，挺直身軀低頭向神明參拜，模樣令人稱奇，信眾也祈求「帝爺公」能行神蹟化解新冠疫情。

廟方提供影片中，「帝爺公蛇」攀沿信徒送來為玄天上帝祝壽的大貢香塔上，爬至頂端最後挺直身軀、低頭向玄天上帝參禮，民眾看了都說「很有靈性」，一旁人員趕緊拿起手機全程拍攝「大頭蛇」的靈動，只見靈蛇在神像供桌蜿蜒爬行，不斷吐信、抬頭，完全不怕生。

廟方指出，以往「帝爺公蛇」都在端午節期間現身宮廟，今年提早在端午節前3天造訪，但因疫情升溫，廟方經神明指示要避免群聚風險，才低調延至端午節連假最後1天對外公布消息。今年造訪的「帝爺公蛇」長約有200公分，模樣與去年同樣是「大頭蛇」，但無法判定是否為同一條蛇。

廟方人員說，南投縣名間鄉松柏嶺地區，有2座供奉玄天上帝（帝爺公）的廟，分別是「天受宮」與「受天宮」，其中天受宮自1979年廟宇落成啟用迄今，每逢端午節就有「帝爺公蛇」來造訪，尤其靈蛇參拜過程受外界矚目，流傳至今已經43年，觀者無不稱奇。