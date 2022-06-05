蔡淑臻飾演的小劉醫師在片尾與朱軒洋重逢，露出溫暖的笑容。（摘自LINE TV）

蔡淑臻、朱軒洋浪漫滾床讓觀眾臉紅心跳。（摘自LINE TV）

蔡淑臻、朱軒洋浪漫滾床讓觀眾臉紅心跳。（摘自LINE TV）

蔡淑臻、朱軒洋浪漫滾床讓觀眾臉紅心跳。（摘自LINE TV）

《村裡來的暴走女外科》中的從沒露臉的「家明醫師」最後一集揭曉由波特王客串演出。（摘自LINE TV）

公視醫療喜劇《村裡來了個暴走女外科》4日播出第9、10集精彩大結局，網友好評不斷。導演賴孟傑事前曾透露：「第10集將有精彩的情慾戲，尺度超大，溫馨提醒家長要讓小朋友先去睡覺。」對於網友看完頻喊害羞，飾演「小劉醫師」的女主角蔡淑臻今（5日）受訪時笑說：「我在剪接室裡面已經看太多次，沒有害羞了，哈哈！」

《村裡來了個暴走女外科》播畢後，觀眾直誇結局收得很棒，好評如潮。蔡淑臻表示，自己看完大結局時心情很複雜，「捨不得跟劇說再見，感覺很多故事還沒說，因為觀眾給我們好多回饋，一方面又覺得我們很努力的成果已經很令人感動，該知足」。至於劇播畢時已直接預告「第二季籌備中」，讓網友超期待，直呼「太好了」，蔡淑臻也說自己也很期待有第二季，但目前尚未正式開始籌備。

蔡淑臻與小鮮肉朱軒洋的唯美床戲是最後1集討論度最高的亮點之一，網友直說尺度實在很大、羞喊「好色喔」，也狂讚露出性感「北半球」蔡淑臻「太有誠意」、「身材真的猛」、「這姐姐超可以的」、「讓人眼睛不知道要擺哪裡」，還有人說「才剛噴完血又噴鼻血」。蔡淑臻昨誇導演賴孟傑把這場戲拍得很唯美，4日映前直播聊到這段床戲時也笑說：「導演拍完這部戲，開發了另一個路線，現在是全台灣最佳情慾導演的第一把交椅了！」她和導演都很訝異公視一刀未剪就過關了，應該是公視尺度之最。

而在最後一集的倒數幾顆鏡頭也終於露臉的「家明醫師」，原來是網紅波特王飾演，這也讓觀眾覺得超驚喜，在PTT刷出兩頁驚嘆，有些早已猜到的網友笑說「果然是波特王」。