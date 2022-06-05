皮克斯最新動畫《巴斯光年》將於6月17日在台上映。（迪士尼提供）

好萊塢男神「美國隊長」克里斯伊凡（Chris Evans）為即將上映的皮克斯動畫《巴斯光年》配音，引起眾多迷妹們相互號召要進電影院力挺，電影還未上映就引起討論。自稱童心未泯的他日前接受外媒時人雜誌訪問時透露，自己是皮克斯動畫的大粉絲，他形容得知自己要為巴斯光年配音後，興奮地像「待在糖果店的小孩」，還說自己配音時嘴角裂到耳朵，從頭到尾笑不停。

40歲的克里斯伊凡說他的團隊接到皮克斯有一個角色想要邀請他配音時，興奮得連話都說不清楚：「我聽到的就是他們一直重複說：『巴斯光年、巴斯光年』，但我不知道那是什麼意思。」後來確定要為巴斯光年配音後，他雖然非常開心但也有點擔心，他認為過去為這角色配音的提姆艾倫〈Tim Allen〉非常經典，沒有人能達到那樣的表演，所以必須先深入了解，這個角色有什麼特別之處，以及為什麼值得說這個故事，這些分析有助於幫助他的表演。

克里斯伊凡認為《玩具總動員》是很有影響力的電影，而這部講述巴斯光年起源的故事，和迄今為止的皮克斯電影都不一樣，因為電影即將上映，他很有信心地對觀眾掛保證，他提出2點：「1.我在配音的時候完全無法停止笑意，我的嘴角一直上揚。2.每個人在看這部電影的時候都能夠很放鬆且感到興奮。」他再次強調自己的興奮無法用言語表達，只能說每次想到這部電影都忍不住笑。