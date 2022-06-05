端午連假熱到爆，白天氣溫達32度，體感溫度也飆到41度，北市聯合醫院中興院區中醫科醫師林在裕提醒，若在戶外活動或是高溫下工作，感到頭暈眼花、手腳無力、汗流不止等，要小心是中暑前兆。

中暑是夏天常見的熱傷害疾病，氣溫高達35度以上，更容易發生。林在裕指出，有民眾感到莫名不舒服，覺得頭暈、排汗不良、肚子痛等卻不知道原因，求診後才知道是中了陰暑。

中暑在中醫的角度分為陽暑跟陰暑。林在裕解釋，「陽暑」多為在戶外環境工作者，常因太陽大流汗多，身體水分耗失，受暑邪影響「耗氣傷津」，一開始會身體發熱，流汗口渴，噁心嘔吐，再嚴重一點，則會意識模糊，手腳抽搐，牙齒緊閉。

「陰暑」則是有些人夏天喜歡喝冰飲，或運動後就猛灌冰水，也有人是室內開冷氣，沒保暖而著涼，外感風寒，身體氣血循環會被寒邪影響，出現怕冷或身體熱熱的，並會手腳沈重，全身無力、腹痛腹瀉、嘔吐，跟感冒症狀類似，差別在不會咳嗽流鼻水。

林在裕建議，民眾可以避免烈日直曬時在戶外趴趴走，或穿著寬鬆衣物、注意遮陽，要隨時補充水分，也可吃西瓜或綠豆薏仁湯解熱。若發現在高溫下活動，出現注意力不集中、胸悶噁心、手腳無力、頭暈眼花等，要注意恐是中暑前兆。

出現中暑狀況該怎麼緩解，林在裕表示，首先要協助他轉移到室內或樹蔭底下休息，並讓人平躺，解開衣扣透氣，也可用常溫水擦拭臉和腳，幫助散熱降溫，並補充溫開水或運動飲料，如有嘔吐，吐後要漱口及清理，避免嘔吐物堵住氣管，若人呈現昏迷或是手腳抽搐，就要立即送醫。