高雄市長選舉，國民黨人選至今未定，傳出國民黨中央可能提名國民黨智庫執行長柯志恩出征高雄，柯志恩在臉書提及「朋友家人間可不可聊政治」這個話題時，有一些網友關心她會不會去選高雄，柯志恩對此回應「不會」，做好自己份內的事即可。

柯志恩4日在臉書提及，朋友、家人間可不可以聊政治？柯志恩認為當然可以，但要看怎麼聊。有一種人，不是要聊，而是要周圍的人都聽他講，內容多是來自政論節目和網路訊息，再加上政黨意識，就可隨時上演一場脫口秀，口沫橫飛滔滔不絕，最後還會與政治立場相左的朋友絕交，讓自己的家人逃開或用沉默來做收場。

柯志恩認為，這種人應該是窮忙一生，在家在職場都不順心，無力改變任何事，只能投射在政治上，起碼證明自己仍有存在的價值，畢竟關心國家大事比搞定家事容易且「高尚」多了。不過，政治可以關心，但不用狂熱，該要經營的是家人與朋友的關係，才是穩定又實在的。

有一些網友則關心柯志恩是否會去參選高雄市長，有網友留言「歡迎妳到高雄選市長」，柯志恩直回：「感謝支持，但不會啦！」有自稱高雄人的網友表示，「志恩，有肯定去高雄當候選人嗎？加油囉！」柯志恩回應：「沒有，做好自己份內之事即可。」

也有網友表示，「我高雄人，支持妳來選市長」，柯志恩說：「感謝，但支持在地候選人。」但也有網友對此提出質疑，「問題在於在地的真的沒有強將」。還有網友提出建議，「妳應該改變，勇敢去追求一縣之大家長的角色，放手去做，既能更上層樓，又能在風雲之際展露風華，為民謀福」。