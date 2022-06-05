2006年，前俄羅斯聯邦安全局(FSB)上校利特維年科（Alexander Litvinenko）在倫敦飯店遭人毒殺，英國法院隨即展開調查，發現兇手之一的前蘇聯特務科夫通（Dimitri Kovtun）疑似奉總統普丁(Vladimir Putin)親自下達命令。然而，4日傳出科夫通因確診新冠肺炎，住院後病情惡化最終不幸病逝。

綜合英媒《每日郵報》及《衛報》報導，此案在當年鬧得沸沸揚揚，也間接影響英、俄雙方的關係。利特維年科曾任FSB、KGB情報機構間諜，因揭露部門及克宮內部醜聞而招致麻煩，甚至被開除，是出了名的反普丁人士。2000年叛逃至英國尋求庇護，6年後正式取得公民資格。

報導指出，利特維年科2006年下榻倫敦一家酒店時，與2名俄羅斯派來的間諜享用下午茶。隨後便因身體不適送醫治療，不到1個月宣告死亡。英國法院報告發現，利特維年科的尿液中含有濃度極高放射性元素「釙210」，推測是當時飲用的茶水遭人下藥，更稱暗殺行動是奉俄總統普丁的指令。

一項通聯紀錄則顯示，當時科夫通確實有連絡他的FSB同事，討論正在尋找一名廚師以便在食物或飲料中加入某種「超貴的毒藥」。

利特維年科死前就曾指控普丁是幕後主謀，但克宮矢口否認，拒絕引渡2名嫌疑人。他表示，「你可以讓一個人默不吭聲，普丁先生我想告訴你，來自世界各地的哀嚎和異議將永遠迴盪在你耳邊。」

現任俄國會議員盧戈沃伊（Andrei Lugovoy）昨在個人平台Telegram遺憾表示，「這對我們來說是無可取代的損失…」

「我的好友(科夫通)敵不過新冠病魔，今天不幸去世了。」

文章來源：Ex-KGB agent who poisoned Alexander Litvinenko dies of coronavirus complications aged 56, 14 years after lacing exile's tea with polonium in London
文章來源：Alexander Litvinenko assassination suspect dies of Covid
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