宜蘭市某特斯拉充電站今（5日），1名林姓男子以「爸爸過世」為理由，拍正在充電陳姓男子的車，要他讓位，陳男未讓被嗆，在路口停車林隔窗比中指挑釁叫罵「讓個位置會怎樣？」等話語，接著朝對方車內掃射BB彈，陳男喊痛狂喊「要報警」！副駕駛座的女性友人驚嚇不已，兩人前往就醫報警。

據了解，林男想插隊要求陳男讓出位置，並以「爸爸過世」為理由，陳男不理被嗆，林男即尾隨陳男的車並驚險逼車，攔下當事人車後，林隔著車窗比中指挑釁叫罵，說「下來嘛！你拍我的車子是怎麼樣！」、「我有沒有跟你說我爸爸過世了」、「讓個位置會怎麼樣」、「下車看怎樣都可以」等話語。

陳男表示，「我也跟你說我差1分鐘，我們也有事情呀！」，但林男仍不斷叫囂，陳男的女伴不禁說，「你是不是搞錯重點了」，整個更惹火林，林接著從副駕駛座拿1把槍朝著陳的車內掃射BB彈，隨即奔馳而去；留下陳不斷喊痛說「要報警」。

宜蘭縣警察局宜蘭分局今中午12時10分獲報，查出在宜蘭市女中路汽車充電站時，陳與林因充電問題發生口角，陳駕車離開，林尾隨並逼車，雙方後來皆搖下車窗理論，爭吵過程中，林拿起BB槍朝向陳車內掃射，導致陳頭部、手部及背部均有受傷，車門亦遭毀損，陳至陽大醫院就醫後隨即到派出所報案。

經警方調閱監視器影像釐清事發經過，並掌握林嫌身分通知到案製作筆錄，全案依傷害、毀損、恐嚇及強制等罪嫌函送偵辦。