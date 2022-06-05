前年代新聞、寰宇新聞主播黃若薇現擔任1111人力銀行發言人，日前她有感於新聞台主播宮鬥風波，感嘆職場上最重要就是要會「做人」。黃若薇在端午連假期間外出買肉粽，路邊卻慘遭豬哥「強吻」，仔細看才發現「豬哥」本尊居然是一隻羊駝，笑翻一眾網友直呼：「草泥馬！」。

被暱稱「V哥」的黃若薇前(3)日在臉書發文稱她是南部粽的鐵桿粉絲，不過網友的焦點卻不在肉粽南北大戰上，而是照片中的大眼羊駝，居然對著黃若薇強吻，她說：「買粽子的路上遇到羊駝哥的襲擊，頭髮被當草吃了⋯」，網民大讚俗稱草泥馬的羊駝可愛並留言說：「這隻羊駝一定是男的」、「羊駝哥好豬哥」、「真羨慕那隻羊駝」、「草泥馬放開那女孩」、「路上怎麼有草泥馬？」、「草泥馬可以當寵物嗎？」 。

黃若薇今(5日)又發文說：「軟綿綿的羊駝雖然很親人，但咬頭髮的力道也真的不是蓋的，希望斷掉的那撮頭毛們早日回歸」，看來如果跟「草泥馬」太過親近，不但有被吐口水的風險，還可能讓好不容易設計好的髮型受損，趣味畫面讓粉絲笑虧：「羊駝自此被若薇徹底收服了」，她也回：「變成一隻神奇寶貝」。

據悉羊駝其實性情溫順，若非受到攻擊或刺激一般都不會攻擊人，很適宜圈養。不過羊駝屬於群居動物，單獨養一隻的話是不行的，一般建議至少養三隻，不然羊駝會很寂寞，所以多數飼主會成群地養。而且羊駝的價格比較昂貴，一隻要15萬以上，堪稱是土豪才買得起的「神獸」。