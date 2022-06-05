魯德在納達爾的網球學院訓練很長一段時間，如今要在法網男單決賽挑戰「師父」。（美聯社）

台北時間今晚9點，2022法國網球公開賽男單決賽登場，挑戰生涯第14座法網金盃，也是生涯第22座四大賽冠軍的「紅土之王」納達爾（Rafael Nadal），迎戰從2018年9月就在他的網球學院訓練的挪威選手魯德（Casper Ruud），被ATP官網認為是「大師與徒弟的對決」。

這是36歲的納達爾與23歲的魯德生涯首次在ATP巡迴賽對壘，就是在法網男單決賽這個大舞台，不過因為在網球學院就接觸過，納達爾倒也不是對魯德完全陌生，他說：「我想我們的網球學院應該有幫助到他，更重要的是，誠如我之前說的，我喜歡看到好人實現夢想。我為魯德的成績開心，也為他父母開心，我跟他們很熟、是很棒的一家人，我真的很高興很棒的人獲得成功。」

對魯德而言，首次面對兒時偶像，絕對是很期待的一場挑戰，這位年紀比納達爾小了超過一輪的挪威好手，也認為巴黎是實現夢想很棒的舞台，他說道：「太神奇了，納達爾是三巨頭之一，也是我還沒遇到過的最頂尖的高手，所以我猜這是很棒的時間點也值得等待這一刻到來，終於在大滿貫決賽對上他，是我生命中很特別的時刻，希望對他來說也是有點特別的一戰。」

魯德並說：「納達爾打過這麼多場決賽，現在他就要對上自己網球學院的學生，希望這是場很有趣的比賽。」

假如納達爾再一次順利稱霸羅蘭蓋洛斯，將超越1972年法網男單冠軍、同樣來自西班牙的吉梅諾（Andres Gimeno），成為法網史上最年長冠軍，吉梅諾當時年紀是34歲又10個月，納達爾則是今年6月3日才過36歲生日。