2022阿里山春季高海拔優良茶5日舉辦頒獎暨展售活動，梅山鄉瑞里村高帝園茶業一舉奪下金萱組特等獎及3座青心烏龍組頭等獎。（張亦惠攝）

2022阿里山春季高海拔優良茶5日舉辦頒獎暨展售活動，現場有茶席供民眾品茗。（張亦惠攝）

阿里山鄉農會春季優良茶競賽5日頒獎，梅山高帝園茶葉（原一品茶業）獲得金萱茶組特等獎並拿青心烏龍組3個同等獎，成最大贏家。負責人林淑媛表示，高帝園茶業從事茶葉產製銷已經是第3代，累計至今共獲得28次「特等獎」，非常不簡單。

縣長翁章梁表示，今年因雨水豐沛，春茶品質非常好，挑選高山茶就像是挑選紅酒年份一樣，2022年的阿里山高山茶，絕對是消費者的首選，要買要快。立委陳明文也說，比賽成績還沒揭曉時，就有來自全國的盤商和愛好品茗的人捧著現金等著掃貨，就知道阿里山高山茶的名氣有多麼響亮。

高帝園茶業參加阿里山農會比賽，繼2009年、2014年、2018年、2019年及2020年榮獲「特等獎」，今年高帝園茶業第3代邱宏仁又再一次拿下阿里山鄉農會春季優良茶競賽金萱茶組「特等獎」及烏龍茶組三個頭等獎。

林淑媛說，高帝園茶業從事茶葉產製銷已經是第三代，特等獎是茶業界最高榮譽，要拿到非常不容易，3代人努力至今已拿過28次，至今仍不斷努力精進技術、友善對待土地，帶給民眾優良的茶葉品質。

阿里山鄉農會指出，今年春季優良茶競賽茶農共繳交616點（烏龍組471點、金萱組145點）茶樣參賽，每點茶樣22台斤，總參賽茶葉1萬3500多台斤，評審前縣政府會同農糧署隨機抽樣檢測農藥殘留，以及DNA分子鑑定技術鑑別產地，農藥檢測全部符合國家安全標準。