高雄市左營區某國小三年級、患有自閉症的小志（化名）因為跟不上課程焦慮，發脾氣丟作業還企圖攻擊同學，女老師及時出手環抱控制反被咬傷。當晚小志的媽媽發現兒子小腿都是傷，認為女老師施暴，憤而提告，一審認為女老師暴力相向、判拘役65天。但二審高雄高分院查出，小志事發當天上午就暴衝，腳傷可能是自傷，女老師採取的防衛手段和特教班老師相同，屬正當防衛，逆轉判女老師不罰定讞。

2020年3月13日，小志在課堂上疑似情緒不佳，不但把考卷丟到地上採，交作業時還直接把作業本摔到女老師面前。女老師見狀直接機會教育，故意把小志的作業本輕輕丟到旁邊的桌上，小志當場不爽。女老師告訴他要「將心比心」，沒想到小志反而惱羞成怒，回座位時竟然動手毆打同學。

女老師見狀上前，一把抱住小志，還抓住小志雙手。上半身遭控制的小志非但沒有冷靜，反而放聲尖叫、一口咬住女老師手臂，還出腳猛踢女老師小腿。女老師為了不讓小志亂踢，疑似也出腳反制，造成小志小腿瘀血、挫傷，左側小腿還有開放性傷口。當天晚上，小志的媽媽替他洗澡，發現兩腳都是傷，詢問小志始末後，不滿女老師動粗，立刻驗傷報警提告。

女老師事後也對小志提告，案經高雄少家法院裁定不付審理。女老師辯稱，當時對小志好言相勸，但小志竟遷怒同學，作勢攻擊，她才出手制止。因為小志不斷猛踢她，她才會出腳絆住小志，並沒有反踢小志。

小志的同學也作證，小志當時不聽女老師的勸告惱羞成怒，回座位前突然揍了他一下，還想拿起筆跟尺攻擊女老師，女老師抱住制止他。另一名同學也作證，小志也想拿簿子打他，女老師上前保護他們還被小志打，小志甚至踢女老師踢到鞋子飛出去。

一審法官不採信女老師說詞，認為兩人身高落差大，女老師只要抓住小志雙手就好，根本不須出腳「牽制」。女老師身為課後安親班教師，面對小志非理性攻擊舉動不用合法的方式處理，竟暴力相向，不算正當防衛，也在全班同學面前做了最不好的示範，犯後還否認犯行、態度不佳、未與小志媽媽和解。考量小志為自閉症兒童，女老師沒前科紀錄，判拘役65天，可易服社會勞動。

女老師不服上訴，強調自己取得課輔教師證照時，有關特教生的課程大約只有1、2個小時。案發當時小志一直往前要踢她的小腿，她試著制止卻遭小志咬傷。為了不讓小志一直踢她小腿，只有出腳阻擋，絕對沒有蓄意踢傷小志。

二審高雄高分院審酌證人證詞，認為根本沒有積極證據證明女老師故意踢傷小志，但小志狂踹女老師無誤，小志的腳傷也可能是自己失控時亂踢到一旁桌椅而自傷。法官另也查出，事發當天上午，小志在普通班國語課時因為跟不上課程進度就已失控，不斷大力踢同學桌子，特教班老師抱住制止他卻反遭頭撞腳踢，這也可能是小志腳傷的來源。

法官認為，女老師接受身障學童教育訓練時間有限，為了保護其他同學不受傷害才出手制止小志，方式也和特教班老師相同，整體屬於正當防衛，也未防衛過當，判決不罰定讞。