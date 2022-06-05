買便當的菜色遇到哪一種最雷？有男子在臉書分享買便當經驗，他表示在桃園某便當店買了一份便當，回家一打開，發現有一道「菜瓜」老到不行，纖維跑出來了，讓他認為「眼睛一看就知道老到不行了」，也表示在萬物齊漲的狀況下，能體會店家有成本問題，但是不能拿「菜瓜布」給客人吃吧；網友一見笑翻「幫助排便不好嗎？」。

一名男子在臉書社團「爆怨公社」發文，他表示在桃園市桃園區中山路上某間便當店，買了一份便當，但是一打開便當後，看見有裡面有道菜色是菜瓜，但是這菜瓜已經長出纖維，讓他抱怨「萬物齊漲可以體會店家的成本問題，但是不能用菜瓜布給客人吃吧！」，並表示這菜瓜「眼睛一看就知道老到不行了」。

有男子在桃園某便當店買便當，回家後一看菜瓜已經老到長纖維，讓他抱怨「眼睛一看就知道太老了」。（翻攝自臉書爆怨公社）

貼文一出，網友紛紛留言表示「開眼界了，原來菜瓜布可以吃」、「這菜瓜真的不行啊」、「幫助排便不好嗎？」、「一種讓你高纖清腸的概念！佛心店家」、「這個是沒菜了臨時切菜瓜布來應急的」、「這真的會生氣」、「其實，那是給你吃完順便刷刷便當盒，您誤會了」、「這真的太過份了！可以曬乾刷鍋子的東西給人吃！」。