(19:00更新)

俄羅斯衛星通訊社新聞（Sputnik）報導，俄國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）稍早表示，俄軍在基輔周圍用高精準飛彈擊毀了歐洲提供的T-72坦克。

報導指出，該聲明是在清晨烏克蘭首都基輔發生一連串爆炸後所發布的，俄軍用遠程飛彈朝該區附近一座修車廠攻擊，擊中多輛T-72坦克和裝甲車，據悉這些軍備是由東歐國家所提供給烏克蘭。