台南下營賀建里麻豆寮居民整理彩繪閒置三合院，供民眾休憩。（劉秀芬攝）

台南下營賀建里麻豆寮居民整理彩繪閒置三合院，供民眾休憩，民眾把家中盆栽搬到空地美化環境。（劉秀芬攝）

台南市下營區有大屯彩繪村、小熊維尼彩繪村，是觀光打卡熱點，近來麻豆寮一處閒置三合院雜亂空地，當地民眾與志工合作清理彩繪，設置休憩座椅，老人家下午出來散步後三三兩兩休息聊天；郭姓阿嬤說，環境變美，看了心情也很好。

前賀建社區發展協會理事長吳志弘表示，下營賀建里共有4個聚落，2年前他與一群志同道合朋友成立長樂關懷協會，選在麻豆寮舊社區成立辦公室據點，舉辦活動、共餐、訪視弱勢獨居長輩，獲得鄉親支持，不少里民主動加入，90歲高齡的前社區理事長周金葉，也來擔任長樂的常務監事。

相較其他社區而言，麻豆寮社區旁雖有學校、宮廟可休憩、交流聊天，但老人家腳力都不好，走不了太遠，因此只能在住家附近走走。長樂關懷協會理事劉思翎說，社區大馬路旁一處閒置三合院老屋旁空地雜草叢生，協會志工向屋主表示願意幫忙整理，屋主也大方答應，完成後庭院供居民使用。

協會志工花了2個月規畫整理，出錢出力，牆上有可愛彩繪，庭院整平，放上休閒座椅，一旁景觀花草都是社區民眾幫忙種植，大家把家裡盆栽都搬到老屋院子布置，為整理社區環境盡一份心力。一位經過彩繪牆的民眾也說，歡迎志工下次到他家外牆彩繪。

住附近的郭姓阿嬤說，不用羨慕別的社區很美，改造自己社區自己來，社區變美，大家也比較有面子；除了社區變美，協會也經常舉辦手作活動、共餐，居民交流更密切。

目前擔任長樂理事長的吳志弘說，協會不只關懷下營區民眾，也會從下營出發，將服務區域擴及台南其他地區。