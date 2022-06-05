國內新冠肺炎疫情尚處於高原期，台大醫院小兒部醫師林銘泰今（5）日在臉書表示，一名10歲染疫男童4月底輕症痊癒，卻在端午連假前出現兒童多系統發炎症候群（MIS-C）住進加護病房救治，也是台大醫院首起MIS-C案例。由於感染新冠後出現MIS-C多為國外案例，如今出現在台灣兒童身上，讓林銘泰坦言，是要打仗的時候了！

林銘泰今在臉書發文分享MIS-C案例，一名10歲男童在4月底確診新冠肺炎，屬於輕症、兩天痊癒，但相隔1個月後卻出現高燒、腹瀉、起紅疹、淋巴結腫大等症狀，6月1日住進台大加護病房治療，診斷為兒童多系統發炎症候群（MIS-C），「端午連假和加護病房以及感染科同事把台大的第一個多系統發炎症候群的10歲弟弟救回來。真的不希望再出現第二個了」，男童經多日治療後也已恢復穩定。

林銘泰呼籲，家長們要趕快帶孩子打疫苗，除了可以預防新冠重症，也能預防染疫後出現合併高燒和休克的多系統發炎症候群（MIS-C）。林銘泰也留言透露，這兩年自己跟國外的小兒科醫師開會，都說「台灣防守的很好，這種病人一個也沒有」，如今首例MIS-C的出現，讓他不得不改口說「是要打仗的時候了」。

林口長庚兒科急診醫師吳昌騰醫師今也在臉書表示，「兒童多系統發炎症候群（MIS-C）還是出現了！」吳昌騰也指出，發生MIS-C的機率大約為十萬分之200-500，但由於其併發症高，冠狀動脈異常的比率可高達10-50%，死亡率也可到1-2%

根據林口長庚感染科醫師賴琬淳指出，所謂兒童多系統發炎症候群（MIS-C），是新冠病毒在兒童族群的特有表現，臨床表現為發燒（100%）合併有多系統的炎性症狀，症狀發生的時間點為COVID-19感染後的2.6週。

臨床症狀包含：腸胃道症狀（嘔吐、腹痛、腹瀉等）、皮膚粘膜症狀（皮疹、非化膿性結膜炎、肢端腫脹）、心血管系統（心肌功能異常、冠狀動脈瘤），另外也可能出現神經學症狀、凝血功能異常、呼吸症狀等，甚至有超過1/3的病童會併發休克。