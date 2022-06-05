國民黨徵召前行政院長張善政參選桃園市長，前台北市議員羅智強建議，張善政要贏，應退回國民黨徵召，補足正義程序，與其他參選人透過初選機制公平競爭。前主播何啟聖則預測，他對國民黨主席朱立倫收回張善政的徵召，還是充滿信心。

何啟聖今(5日)在中天政論節目《週末大爆卦》中表示，他曾建議撤銷張善政提名，如今的紛亂就不會發生，5月18日徵召張善政，已違反2月9日有關縣市長提名人的特別辦法裡，以協調代替初選的原則。

何啟聖接著表示，羅智強強調的是程序正義，在這程序的過程中，若不正義得到的結果，就不會是正義。因此，他建議從頭來過，也就是撤回5月18日中常會對於張善政的徵召，要不遵照2月9日的協調代替初選原則，不然就辦初選。

何啟聖指出，2月9日的提名特別辦法，是用協調代替初選為原則，但有原則就有例外，桃園現在亂糟糟，應改用初選，而不只是民調。民調只是知名度的調查，但初選還有政見發表與辯論，透過媒體，讓更多桃園市民了解市長候選人，以及對未來願景的政見為何，民眾接到電話後以政見來判斷，比較接近選賢與能。

何啟聖認為，2022年就算選得不錯，有關張善政的徵召之謎，恐怕還是要解密，到底是怎麼想的，為什麼要這樣程序不正義。不過，他對朱立倫收回張善政的徵召還是充滿信心，他對朱立倫的勇氣與擔當，還是懷抱希望。

何啟聖認為，應給張善政一個好的出場式，不要害了張善政，最好的做法就是撤銷這個徵召，再做一次；誰給張善政一個出場的踉蹌，這個跤是誰給張善政摔的，那麼要把張善政扶起來的做法，就是先讓張善政收回幕後，再送張善政出場一次。