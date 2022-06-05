花生騷「虹彩系列」眾商品其中，「虹彩毛球口袋涼感背心中性款」以鄒族及阿美族服飾重要元素「毛球」為設計主題。（花生騷提供）

花生騷「【海洋動物系列】突破海平面 虹彩飛魚TEE中性款」設計呈現「飛魚浪潮」。（花生騷提供）

台灣獨創原住民潮流品牌「花生騷 WasangShow」，設計細節緊密融合原民與自然界的圖騰元素或神話故事，打造出獨一無二的風格，讓每一件商品代表一個神話，紀錄族群信仰，分享歷史記憶，秉持著「把門打得更開，讓更多人認識原住民」理念彰顯商品價值，2020年更參與台北時裝週。

品牌迎接驕傲月，「虹彩系列」豐富的品項中「【圖騰系列】萬物的祝福 虹彩毛球口袋涼感背心中性款」，以鄒族及阿美族服飾重要元素「毛球」為主題，鄒族稱之為hiyoyu，阿美族稱之為Pukui，不僅是兩族文化的代表物，也是各個部落的手工藝品。毛球顏色多彩豐富，舞蹈時隨著身體擺動，美麗熱情有活力，另有祝福之意，藉此祝福平安順遂。

系列另一項「【海洋動物系列】突破海平面 虹彩飛魚TEE中性款」設計呈現「飛魚浪潮」。海洋原住民族的飛魚託夢予耆老，訴說關於飛魚的吃法及禁忌、祭儀，達悟族歷代遵守著指示，飛魚群也在每年3月回到約定海域，謹守諾言。飛魚季分為招魚祭、收藏祭、終食祭3階段，蘊涵對自然環境尊崇，及永續生態之期待。喚起「跨越海的深度，展現愛的高度」，祈願擁有飛魚突破海平面的勇氣，一同為愛努力。虹彩系列全面七折中，詳見官網。