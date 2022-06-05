香港特區政府財政司司長陳茂波今（5日）發表網誌表示，會繼續不斷豐富香港金融市場的多元發展，港府下決心將香港發展為更全面且具深度的國際金融中心，除了股市外，債券、基金、保險及衍生產品等都是全力推動的範疇。

陳茂波說，以債市發展為例，香港近年的努力已漸見成果，目前是繼大陸和韓國之後，債券發行量在亞洲（除日本外）第三大的地區。近年來香港積極推動多種類和多幣種債券發行，並利用稅務措施，吸引更多區內機構利用香港市場發債融資。香港作為區內的綠色及可持續金融中心，可發揮引導國際資金支援國家經濟向綠色轉型的重要作用。

他指出，除了債市、綠色和可持續金融外，離岸人民幣業務也是香港未來必須繼續著力發展和推動的重點工作。香港現在已經是全球最大離岸人民幣業務樞紐，處理全球75％離岸人民幣結算業務，2021年經香港銀行處理的人民幣貿易結算量逾7兆元人民幣。

陳茂波強調，展望未來，會循多方向進一步推動香港離岸人民幣生態系統的發展，提供更多以人民幣計價的投資工具和管道等，讓人民幣更好地在離岸市場迴圈流動，助力人民幣國際化進程。