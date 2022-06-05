國民黨前台北市議員羅智強今(5日)再度砲轟前行政院長張善政被國民黨徵召為桃園市長參選人，缺乏程序正義，強調「只要張善政願意補足程序正義，羅智強立即宣布退出桃園市長選舉」。前民進黨立委郭正亮分析，資深媒體人趙少康日前曝光一份桃園市長選舉民調，羅竟然衝到第一，但現在國民黨主席朱立倫卻沒遵守規則，羅當然會感到很生氣。

前民進黨立委郭正亮。（資料照片）

郭正亮5日在《TVBS》政論節目「新聞大白話」表示，自己對這件事實在難以理解，因為日前才看到趙少康公布一份桃園市長選戰民調，羅智強竟然衝到第一，如果大家換成是羅智強，努力了2個月，朱立倫卻沒有遵守當時國民黨秘書長黃健庭公告的遊戲規則，且在過程中，朱立倫就暗中找了張善政來選桃園，民調公布後，羅智強當然會感到很生氣。

郭正亮續指，朱立倫和黃健庭前後論調如此不一致，朱立倫必須給羅智強一個合理的解釋。郭正亮也坦言，羅智強現在出來罵朱立倫已經沒有意義了，這對他是絕對沒有好處的，因為黨中央已經在中常會正式提名了，已經很難回頭了。

而據了解，由桃園無黨籍議員參選人組成的「桃園新選風」，5月19日公布委託《TVBS民調中心》做的民調結果，政黨對比部分，若藍綠白「三腳督」，羅智強以30.4%領先衛福部陳時中的27.6%，領先了2.8個百分點。對上民進黨在地最強的立委鄭運鵬，羅以34%大勝鄭運鵬的20.8%，領先高達13.2個百分點。在黨內互比部分，第一名為羅智強23.3%。

桃園市長最新民調出乎意料 趙少康留言55字送羅智強｜中時新聞網

這份民調為委託《TVBS民調中心》，以電話訪問與電腦輔助電話調查系統，採用電話號碼後兩碼隨機抽樣過濾合格受訪者，調查時間為5月9日至17日，訪問對象為戶籍設在桃園市的20歲以上民眾，成功取得1180份樣本，於95%信心水準下，抽樣誤差為±2.9 個百分點以內。