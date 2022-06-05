新北市新店區一名男子今（5）日下午5時許，跑到中興路一段某大樓頂樓12樓揚言輕生，警消出動雲梯車，雙方僵持兩個半小時左右，男子總算願意下樓。
據了解，該男子為該大樓科技公司員工，因此能夠前往頂樓，警消獲報後出動大量人力趕抵現場，消防人員鋪設氣墊，雙方對峙兩個半小時左右。
男子在警方勸說下，終於在晚間7時30分左右離開頂樓，目前人已經被送往醫院。
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