沒想到「小烈」朱雲豪的本季最佳表現，竟然出現在今年季後賽首輪！新竹街口攻城獅昨靠朱雲豪投進6顆三分球、獨拿24分的雙創生涯新高表現，辛巴也拿21分、23籃板，最後以99比91擊退新北國王，在季後賽首輪率先取得2勝0敗的聽牌優勢。

朱雲豪雖在一開賽投進三分球，攻城獅隨後卻遭國王打出19比0猛攻，直到開賽3分34秒，才靠法獅三分球打破這波得分荒，不過接下來攻城獅回應15比4小高潮追上，打完第1節，國王仍以27比24領先，辛巴首節就吞兩次犯規。

上半場還剩6分35秒，辛巴強攻內線製造牧倫斯犯規，幫助攻城獅39比38首度超前，可是打到還剩6分鐘，辛巴就吞個人第3犯只能離場休息，接著換成牧倫斯用粗話「問候」裁判被吹技術犯規，攻城獅總教練林冠綸也被吹技術犯規。

不過攻城獅仍靠朱雲豪連進兩顆三分球，上半場打完，仍以55比51領先國王；來到第3節，朱雲豪火力仍然凶猛，帶領攻城獅打出11比2，雙方差距來到15分，只是朱雲豪提前吞下第4犯，國王馬上連追8分回來，縮小差距到7分。

國王雖在末節一度追到只差1分，可是攻城獅又靠林宜輝三分球帶領，打出7比0小高潮，不過比賽還剩6分57秒，辛巴被吹個人第5犯，林冠綸卻選擇把他續留場上，接下來朱雲豪、高國豪各進1顆三分球，重新擴大領先到14分。

雖然國王接著連追5分，比賽時間卻越剩越少，甚至朱雲豪最後1分08秒兩罰落空，國王還是沒有辦法再次追近，李愷諺最後30秒中距離命中，國王仍以90比97落後，朱雲豪最後24.3秒兩罰俱中，提前宣告攻城獅勝利到手，也宣告聽牌。