富邦悍將范米特。（鄭任南攝）

富邦悍將洋投范米特5日先發面對中信兄弟，但在比賽中被質疑球衣右肩膀位置「髒髒的」，主審蘇建文在6局上結束范米特走回休息室時上前檢查，並無發現異樣。

富邦洋投威迪茲日前面對味全龍時，在比賽中被檢查出手套使用「外部物質」，當下立刻被驅逐出場，之後聯盟懲處出爐，遭禁賽10場、罰款1萬元，禁賽處分從4日起算。

今天兄弟作客新莊，王牌投手泰迪僅投3.2局失7分遭「K.O」，打線則遭到富邦先發投手范米特壓制，雖敲出7支安打但也吞下7K，僅在5局靠著高飛犧牲打追回1分，6局打完兄弟以1比7落後富邦。

6局上兄弟進攻，輪到黃韋盛打擊時，兄弟總教練林威助有向主審反應范米特右肩膀球衣顏色有深色污漬，主審在滿壘、富邦喊暫停時走上去摸了摸范米特的球衣，6局上結束後，范米特走回休息室時，蘇建文再度走過去檢查球衣，但最後認為並無異樣，比賽繼續進行，富邦則在7局上換投。