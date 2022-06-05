獲2021年卓越新聞獎「電視新聞節目獎」榮譽的《公視新聞全球話》為服務更多觀眾，將移師黃金時段，從明（6日）起於每周一至五晚6時30分提供每日最新的國際新聞報導。

公共電視4年多前推出《公視新聞全球話》，由資深主播黃明明身兼製作人，取材國際新聞並搭配國內重點新聞，兼顧「即時」與「深度」，透過各種創新嘗試，帶領觀眾看看世界各角落發生的事。黃明明說，「電視新聞應是培養民眾『國際素養』的重要工具」。

黃明明表示，「從新冠肺炎疫情爆發後，加上近期烏俄戰爭，國際新聞已經成為台灣新聞報導的主流」，隨著《公視新聞全球話》從夜間打入黃金時段，她認為是能接觸更多觀眾的良機。

曾負笈英國，獲倫敦政經學院國際關係碩士的黃明明表示，全球半導體龍頭「台積電」日前公開招募政治學或國際關係相關背景的博士，引發討論；頂尖的科技業者為何需要「文組」人才？大家或許不解。黃明明認為，在全球半導體技術保衛戰中，「台積電面對地緣政治風險升高，無論在設廠時機、地點與製程的選擇，都無法忽略政治性考量」；而政經人才的專業分析，將有助於高層在全球布局做出更精準的決策。

黃明明舉另一個例子，就俄羅斯入侵烏克蘭的戰事，「這不只是兩國間戰爭，而是全世界兩大陣營的對抗」。影響範圍不只在戰場上，更擴及全球各個層面，她表示，各國軍事實力的消長、政治外交的合縱連橫，以及連鎖性的能源、糧食、通膨與貧窮等經濟衝擊，她說「即使是距離烏克蘭8千公里外的台灣，也無法置身事外」。

黃明明表示，將每週一次邀請專家上節目進行時事解析，也會適時連線到國際間獨立記者，即時呈現世界各角落發生的事件。配合時段更動，節目鏡面與單元也進行改版，整體呈現更具有現代科技感。

在路透新聞學院全球媒體公信力調查中，公視連續四年（2018至2021年）蟬聯台灣最受信任媒體品牌。《公視新聞全球話》進軍黃金時段，讓觀眾能有全新感受，也為不斷強化國際時事報導的公視新聞節目，注入活水。