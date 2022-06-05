曾是90年代玉女紅星的陳少霞，過去代表作為《鹿鼎記》，清純可人的外型不但被封「最美雙兒」，還獲得劉德華簽約賞識，卻跳槽導致天王的公司破產，傳出劉德華「最恨她」及「不想再提到這個人」，不過2016年陳少霞已闢謠。感情方面，陳少霞曾為前夫付出所有積蓄，離婚住低收入公屋，6年前再婚身價32億台幣「大陸法拉利之父」李文輝，晉升貴婦的她，45歲近況曝光了。

陳少霞與閨密最近到闊太彭關麗雯（Carman）的豪宅做客，三人的合照被放到彭關麗雯的微博分享，畫面中，可以看到陳少霞留著黑色長髮，身穿藍綠色長袖上衣搭配白底紅花長裙，手上戴著翡翠戒指，渾身散發少奶奶的貴氣。她與另兩名好友把酒言歡，再一起到院子走走，過得好不愜意。

陳少霞（綠衣者）和好友參觀闊太彭關麗雯（Carman）的豪宅。（圖/微博@Carmankwan）

陳少霞曾是劉德華旗下藝人，因TVB以豐厚條件挖角而跳槽，讓劉德華栽培她的資金全付諸流水，導致破產背負大筆欠債，也讓陳少霞被冠上「背叛恩師」之罪，不過2016年陳少霞在微博PO出與劉德華的合照闢謠，罕見對外界解釋：「我一直不會說話！謠言止於智者！他一直很疼我！我只是不想說」，間接粉碎兩人多年來的不和謠言。

婚姻方面，陳少霞2000年閃嫁澳籍華裔富商後息影，婚後生下兩女，2006年男方因生意失敗而破產，陳少霞拿出所有儲蓄希望能挺過難關，仍在2008年離婚，而前夫更在2012年病逝，陳少霞成為單親媽媽，除了獨立照顧2個女兒，還要跟甲狀腺亢奮對抗，經濟狀況一度不穩到得住在低收入戶的公屋。

陳少霞後來在教會認識身價32億台幣「大陸法拉利之父」李文輝，兩人2016年結婚後，陳少霞以41歲高齡產女，成為三個寶貝的媽媽以及獲有錢老公疼愛的貴婦。

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