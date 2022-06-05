連月老都不肯幫忙嗎？有男子到南投潭龍鳳宮拜月老求姻緣，不料月老送他8字籤言「卜以決疑，不疑何卜」，其籤解讓他非常困擾表示自己就是找不到姻緣，才來拜廟求月老幫忙，卻又被月老表示「要靠自己，不要迷信」，也被友人笑虧「不要再逼月老了」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，他表示到南投魚池鄉日月潭龍鳳宮拜月老求姻緣，豈料月老送他8字「卜以決疑，不疑何卜」，其籤解為「命運操在自己手中，不是由他人可以決定，不管什麼問題，該由自己衡量，毅然做出決定，信仰可以，但決定權仍應操在自己手中，『不應過度迷信』」；也讓原PO在貼文寫下表示「自己就是找不到才來拜託，卻又要靠自己，不要迷信」，原PO的朋友也笑說「不要再逼月老了」。

男子到南投拜月老求姻緣，豈料「8字籤言」讓朋友笑翻喊「別再逼月老了」。（翻攝自臉書爆廢公社公開版）

貼文一出，笑翻網友紛紛留言表示「叫你不要拉低成功的平均值啦」、「月老說：這單太硬，先不要」、「月老表示：先轉單好了」、「趴七辣不是要靠自己的嘴嗎？」、「月老不接這單」、「您的月老已下線」、「男人求姻緣是找財神，女人求姻緣是找月老，你搞錯重點了」、「姻緣石上沒有你的名字」。