鹽分是人體的重要養分之一，但攝取過多的鈉容易導致血壓上升，還可能早成肥胖，英國國家飲食與營養調查顯示，飲食中每增加1公克的鹽，成人會增加26％肥胖風險，兒童則增加28％。對此，肥胖症專科醫師陳韋螢特別在臉書粉專分享減鈉3招，能有效減低一半以上不必要的鈉。

陳韋螢指出，根據新出版的2022年台灣高血壓學會高血壓治療指引，每人每天的鈉攝取量為2～4克 ，每減少1克的鈉，預期可降低收縮壓3.1mmHg。不過由於現代人因為飲食型態改變，並非所有外食都有營養標示，即便是自煮，也會因為對食材不了解，很難明確掌握加進食材的鈉含量有多少。

陳韋螢坦言，精密計算鈉的總攝取量並不容易，但是只要掌握以下3大原則，就能減少攝入一半以上不必要的鈉：

▍不再另外加醬料

外食在烹調的過程中，大多已經調味或醃製過，因此具有一定的鹹度，醬料例如番茄醬、甜辣醬、美乃滋等本身又增加了許多鈉在裡面，因此只要不另外加醬或滷汁就可以避免攝入過多不必要的鈉。

▍減少攝取加工食品

加工食品就是非天然的食物，包括蛋糕、餅乾、麵包、零食或其他醃漬類等都是非原型食物。醫師提醒，不是吃起來有鹹味的東西，鈉含量才高，糕餅類的含鈉量也都不低。

▍調整喝湯的頻率及量

吃飯配湯是常見的用餐習慣，但在飲食型態改變後，商家為了提升湯品的風味，會添加許多調味鹽或粉，導致鈉含量極高，因此唯有控制喝湯量，才能避免攝入過量的鈉。