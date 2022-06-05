YouTuber「愛莉莎莎」不但長相甜美，影片內容也有趣多變累積高人氣。她昨(4日)上傳新片幫網紅好友Penny進行外型大改造，向來節儉的Penny對外表較沒有追求，坦言身邊朋友都看不下去；愛莉莎莎幫她花費3個月、砸下超過10萬元變臉大改造，驚人成果竟讓所有網友目瞪口呆。

愛莉莎莎昨(4日)在YouTube上傳新片，替好友Penny從膚質、妝容、穿搭進行改造，Penny坦言一直以來對自己的外貌沒有覺得需要改善，但身旁好友卻都看不下去，因此在愛莉莎莎的建議下，她先到醫美做了改善膚況、除毛等療程，經過3個月後皮膚變得透亮許多，接著找來化妝師替她畫上精緻妝容，煥然一新的面貌讓愛莉莎莎忍不住讚嘆：「哇～妳現在簡直就是日系偶像！」，連一旁化妝師聽了都頻頻點頭贊同。

（影片來源取自《愛莉莎莎 Alisasa》若有移除請見諒）

最後階段弄完整體妝髮再換上小洋裝，Penny看到自己的樣子時超驚訝，造型師也說，現在這樣出去一定會覺得「世界變得很友善」；果真在外面逛一圈回家後，Penny說最讓她驚訝的是路人的視線：「在散步的時候，我第一次意識到：『路人是會看我的耶』！」，讓她驚喜不已。

Penny完成大改造後，在散步的時候內心驚呼：「路人是會看我的耶！」。（圖／取自愛莉莎莎YouTube頻道）

而朋友的反應也是這次改造後很令她驚訝的點，Penny自嘲：「我以前到底多醜？」愛莉莎莎也說，雖然內涵相當重要，不過當大家看到漂亮、可愛的東西時，直覺反應就會比較親近一點，將外表比擬成YouTube封面，認為若第一眼無法吸引目光，大家根本沒有機會點進去看內容。