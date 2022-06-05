找工作時到底面試幾次算正常？一名女網友表示，到一家知名的科技公司應徵，結果竟然要經過五次面試，讓她相當意外，而且還不知道最後會不會被刷掉，好奇詢問面試到五次會不會太多？不料有過來人表示，科技業跟外商公司很常見。

這名女網友3日在網路論壇《Dcard》表示，最近收到一家蠻大的國內知名科技公司面試邀約，薪資福利對新鮮人來說還不錯，但是從第一次面試到現在第三次面試已經過了一個月，結果三面的時候又跟她說還有兩次面試。

原PO指出，因為要畢業了，一直等這個工作的流程跑完，浪費了很多時間，約別家公司面試的時間也受到影響，不知道該不該繼續等，而且想到要是四面、五面過後還被刷掉，一定會心有不甘，想詢問大家覺得面試到三次以上算正常嗎？以及三面後應徵上的機率大嗎？

網友則回應「三面以上的我只知道外商，其他好像很少這麼多次的」、「身邊同學從二面到五面都有」、「我面試科技公司四次，流程2個月」、「科技業蠻常見的」、「我是四面，從面試到錄取通知是1.5個月，不過是外商就是了，不確定大公司是不是都這樣」。

有過來人表示，在台灣面試到五次雖不常見，但在日本大企業倒是很常見，現在很多科技公司都走這一套，而且答完那些問題，對於自己要不要繼續應該也會有答案，就算最後沒有錄取，也總能從中學到些什麼，關鍵就是看你自己有沒有很想去，這可能也可以說明他們對於擔任這職位的人很重視。

還有網友說「前陣子找工作，有一家外商面試了八次，加上電話十次」、「我的家長之前換工作時總共十二次面試，我聽到都傻眼」、「日商零售業五面為期兩個月，一面HR、二面部門主管、三面大中華區主管、四面GHQ主管、五面台灣CEO」。