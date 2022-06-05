聯準會（Fed）為抗通膨雙管齊下，繼連環升息後，6月1日正式啟動縮表，要讓8.9兆美元的資產負債表瘦身。分析師指出，高通膨及俄烏戰爭已讓股市烏雲密布，Fed的量化緊縮（QT）行動恐讓投資人信心再添打擊。

6月1日起的3個月，Fed每月將縮減300億美元美國公債和175億美元不動產抵押貸款證券（MBS）資產，即這些債券到期後的收益不再另行投資。9月開始，縮表規模擴大1倍，縮減950億美元債券資產（600億美元公債及350億美元MBS）。

Fed實施量化寬鬆（QE）或量化緊縮（QT），究竟會帶來什麼後果沒有定論。好幾位分析師表示，Fed縮減資產負債表，相當於聯邦基金利率調高1到2碼。

照富國投資研究所估算，到明年底，Fed資產負債表縮減近1.5兆美元，整體規模瘦身為7.5兆美元。若QT一如預期持續下去，「縮減的1.5兆美元，相當於升息3到4碼」，基準利率將升到3.25％-3.5％，目前利率水位在0.75％-1％區間。

富國投資研究所指出，「量化緊縮或許會增添公債實質殖利率走升的壓力，加上其他類型的緊縮金融環境，這代表風險資產面臨更多的逆風。」

凱投宏觀資深美國經濟學家杭特（Andrew Hunter）提到，Fed的資產負債表未來2年可望縮減超過3兆美元，足以讓Fed資產負債表在美國GDP的占比，恢復到疫情前的水準。

杭特指出，Fed縮表應不致嚴重衝擊經濟體系，而且一旦金融環境惡化，Fed或許會提早中止QT。不過QT會增加美債期限溢價（term premiums）向上提高的壓力，亦即長債投資人期待更高的回報，若再加上經濟成長進一步放緩，股市恐多添一道逆風。

至於Fed停止縮表的時間不明。紐約聯準銀行5月發表報告預測，Fed持有的公債和MBS到2025年中縮至6兆美元左右，屆時會暫停縮表，讓銀行儲備維持在適當水位。萬一經濟情勢丕變，Fed在往後幾年又從升息改為降息，也會提早停止縮表。