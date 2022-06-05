端午連假豔陽高照，應景的新北市議長盃第12屆龍舟錦標賽經過6月3日、6月4日連續兩天激烈競技圓滿落幕，在超過250萬元賽事總獎金的吸引下，83支報名隊伍精銳盡出，所有選手使出渾身解數力求勝利，本屆更有104位外籍旅台選手共同體驗這項民俗競技。

104位外籍旅台參與者來自宏都拉斯、紐西蘭、羅馬尼亞等合計29國家，高昂鬥志不落人後，齊聚台灣享受一年一度的龍舟民俗慶典與在地文化，過去曾6度奪冠（若計算至改名前則為8度奪冠）的「萬家香」，今年組成「萬家香」與全新隊伍「Mr.CaNoe Taiwan」，兩隊更在總決賽中正面對決，最終「Mr.CaNoe Taiwan」拉開差距，扳倒昔日王者「萬家香」，收下大型龍舟男子組冠軍。

大型龍舟女子組部分，預賽時就對壘過的「美麗殿精品旅館」和「真理大學X台北霞海城隍廟」競爭激烈，時間僅差0.01秒，雙方進到決賽後，擁有大學生選手挹注的「真理大學X台北霞海城隍廟」續航力更佳，最後就以近半秒差距勝過「美麗殿精品旅館」，收下大型龍舟女子組冠軍。

至於大型龍舟混合組，「鷗漫露營地樹豆龍舟隊」一路過關斬將，在總決賽發揮出色團隊戰力，順利完成大型龍舟混合組2連霸。

今年議長盃龍舟賽更首度開創「小型龍舟男子組」、「小型龍舟女子組」及「小型龍舟長青組」3個全新組別，讓更多民眾接觸龍舟競技，而本屆增設的「小型龍舟長青組」更是一大創新，參賽選手都能獲得賽事獎牌與完賽證書，留下美好回憶。