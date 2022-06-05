民進黨立委洪申翰上月舉行記者會指控國軍桃園總醫院的承攬廠商禾意勞動合作社違反勞基法，遭其他社員提告誹謗，洪申翰與其他被告社員在端午連假期間到中正一分局做筆錄。洪申翰表示，身為立委不會害怕如此濫訴，也絕無法接受雇主用這種方式恐嚇站出來揭露弊端的基層勞工，會盡自己的職責。

洪申翰今（5日）透過臉書粉絲專頁表示，端午佳節，很遺憾還要跟一群勞工朋友，因為一起被提告，到中正一分局做筆錄。這一群年邁的醫院外包的基層清潔員跟照服員，因為勇敢站出來揭發承攬廠商長期違法、剝削勞工，就被承攬廠商的主事者提告毀謗，來殺雞儆猴。

辦公室因為和他們跟工會一起召開記者會，以及運用合法的質詢職權，揭露這個國軍桃園總醫院的承攬廠商，不遵守勞動法規、漠視勞工權利，所以自己也連帶被告毀謗了。

洪申翰表示，這次的案件要求院方一定要給受害者最直接的協助，契約、罰則也全部都要訂得更清楚更具體有力。軍醫局的和國軍桃園總醫院的院長，都坦承管理疏失，都承諾一定會改善。清潔員和照服員，是醫療院所營運中，相對弱勢、不被大家看見的重要角色。

他說，沒有清潔員，醫院的感染廢棄物、基本衛生環境無法完善。沒有照服員，已經忙翻天的護理人員，會更加分身乏術、病人更沒有照護品質。遵守勞基法、職業安全衛生法，這些最基本的事情，請所有公務部門的承攬廠商一定要好好做到。

洪申翰強調，身為立委會害怕如此濫訴，也絕無法接受雇主用這種方式恐嚇，站出來揭露弊端的基層勞工，我會盡我的職責，不管是在此案，或是更多類似的通案，好好監督行政部門的運作與改善，追究到底。