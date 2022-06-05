近年來瑜珈相關課程相當熱門，不少人為節省時間，會直接穿著瑜珈褲去上課，不過一名女網友表示，她因為穿著瑜珈褲去上空中瑜珈課，而被媽媽大罵，「你這樣穿別人會覺得你沒家教」，不少網友感同深受，認為老一輩的人都不喜歡瑜珈褲，不過也有人直言，「長輩跟我們的觀念本來就不同，不想跟她吵就勤奮一點，到教室再換衣服吧」。

一名女網友3日在網路論壇Dcard以「關於我媽對我的穿著的意見…」為題發文，並表示，考慮到父母觀感，加上自認身材沒有很好，所以她平時的穿著都相當保守，衣櫃內也只有幾件短褲和背心而已，不過最近因為穿著瑜珈褲出門而和媽媽大吵一架。

她指出，因為平常有在上空中瑜珈課，為節省換穿衣服的時間，所以都是直接穿著瑜珈褲過去，但媽媽一看到就破口大罵，「穿這樣你身材整個都露出來了」、「你這樣穿別人會覺得你沒家教」，讓她無奈直呼，「難道這樣穿出門真的不行嗎？」

對此，不少網友紛紛表示，「我媽每次在街上看到就跟我說，她覺得直接穿瑜珈褲上街很不禮貌，一直叮囑我不要這樣穿」、「我媽也是，看到別人穿也會唸，感覺長輩都蠻討厭這個褲子的」、「不知道是不是因為我常去健身房，所以覺得這樣穿滿正常的，但一般人尤其老一輩的通常都沒辦法接受」。

也有網友直言，「單穿瑜珈褲，身材不好真的挺尷尬的」、「你媽可能是在意貼身的問題，她會唸的話就到教室再換」、「也可以外面加個運動短褲，到教室就能直接脫掉」、「長輩跟我們的觀念本來就不同，不想跟她吵就勤奮一點，到教室再換衣服吧」。