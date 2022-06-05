白先勇出席國際書展為《孽子》一書演說，現場播放的片段影片內容讓出席的民眾觀賞，有位民眾直呼「太美了！」。（鄧博仁攝）

今年是白先勇小說《孽子》出版40週年，這些年來，改編《孽子》的相關電影、電視劇及舞台劇陸續推出，近期出版的《孽子舞台劇二○二○全紀錄》一書，記錄了製作及演出的精采歷程。（鄧博仁攝）

允晨出版社發行人廖志峰拿著《孽子》一書拍照。（鄧博仁攝）

白先勇5日出席國際書展青春沙龍，談《臺北人》的情與愁。（鄧博仁攝）

白先勇5日出席國際書展演說，受到粉絲熱情的歡迎。（鄧博仁攝）

白先勇5日出席國際書展演說，受到粉絲熱情的歡迎。（鄧博仁攝）

一隻蝴蝶飛到允成攤位，從早到晚沒有離開。（鄧博仁攝）

因為新冠疫情停辦兩年的國際書展，適逢假日許多家長帶著小朋友前往書展參觀。（鄧博仁攝）

今年是允晨出版社出版白先勇小說《孽子》40週年，這些年來，改編《孽子》的相關電影、電視劇及舞台劇陸續推出，近期出版的《孽子舞台劇二○二○全紀錄》一書，記錄了製作及演出的精彩歷程。

白先勇5日出席國際書展，分享這本新書。他提到最後一場演出結束，大幕緩緩落地，演員們一聲歡呼，接著互相擁抱哭泣，飾演阿鳳的張逸軍跟飾演龍子的周孝安相擁，難分難捨，劇中生離死別延續到後台。白先勇說：「好像一剎那間大家卸掉隔閡，融成一家人了。」現場並播放片段影片內容，讓出席的民眾觀賞，有位民眾直呼「太美了！」

在此之前，白先勇先進行一場《臺北人》的演說，談著台北人的情與慾。

《臺北人》為白先勇集結14篇文章所形成的一本短篇小說集。最早於1971年由晨鐘出版，後由白先勇親自校訂，改由爾雅出版。各篇內容長短不同，寫作技巧也相異，題材皆關於1950年代從中國大陸來台灣，各行各業的人們以及他們的生活。 2021年爾雅出版精裝紀念版，雖時隔這麼多年，仍吸引許多年輕人青睞。

原訂一起出席對談的溪松，因為疫情關係不克前來，由白先勇一人獨挑大樑，整場站著演說，從三點半進行至近六點才結束。