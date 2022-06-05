國中會考剛剛結束，許多考生面臨升學問題，基隆市政府教育處、基隆教育關懷協會今日上午合作舉辦線上講座，邀請在地師生分享自身經驗，除讓家長認識12年國教及新課綱，也協助考生思考生涯規畫。

基隆市教育關懷協會理事長高鈺淳表示，建議家長及同學們可以多聽聽專家及過來人的經驗，今天是第一場「入學管道任意門」線上講座，計畫7月、9月分別舉辦「走進學校一探究竟、大學考招知多少」講座，若疫情發展趨緩，將辦理實體講座。

教育處今日邀請在地市立安樂高中老師許景盛，介紹高中升學與在地高中特色，另由國立基隆商工校長洪光賢提供技職教育群科訊息，讓家長及學生能在完整資訊下做出最佳選擇。

同時，也邀請2名目前就讀大學的基隆學生分享經。現就讀國立台灣大學電機系同學陳懷璞分享，自己救讀社區高中在基隆海邊長大、從海平面下找到靈感，決定踏上世界科展舞台完成自己夢想。

另一位就讀國立台灣科技大學工管系孫菱同學指出，自己當時放棄台北菁英高中，選擇在地技職教育，並從中找到理科興趣，快樂的朝著規畫前進，考上理想學校。

教育處表示，今天的線上講座內容，會放置於基隆市十二年基本國教資訊網 （https：／／12basic.kl.edu.tw／），歡迎民眾上線查詢相關學校特色資訊，對學校課程特色及未來進路可以有更進一步的認識。